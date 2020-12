È disponibile da diversi giorni on demand, il film di Neri Parenti con Christian De Sica e Massimo Boldi, affiancati da Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna e con Milena Vukotic

La commedia natalizia è stata girata a Cinecittà con l’utilizzo della “tecnica rivoluzionaria del led wall, per ricreare il paesaggio marziano, realizzato da Luno Studios e Indiana Production“.

L’account Instagram di Cinecittà ha pubblicato una serie di foto dal set in cui possiamo ammirare i pannelli LED impiegati per le scene ambientate su Marte: “Il futuro del fare cinema inizia qui!“.

L’utilizzo di pannelli LED è sempre più frequente, come abbiamo già visto dalle ultime tecnologie impiegate sul set di The Mandalorian.

Ecco la sinossi:

Siamo nel 2030, e in vacanza si va su Marte! Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare… I re della commedia, Christian De Sica e Massimo Boldi, assieme a un cast corale porteranno tutti su Marte per le feste, tra gag irresistibili e risate “spaziali” per la regia di Neri Parenti.