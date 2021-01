In questi giorni si celebrano i 20 anni di, la pellicola con Jake Gyllenhaal diretta da da Richard Kelly. Il film veniva infatti presentato al Sundance due decadi fa.

Per celebrare la ricorrenza, Jake Gyllenhaal ha condiviso su Instagram una serie di foto a un cimelio che conserva ancora gelosamente: la sceneggiatura originale di Donnie Darko.

Eccole qua sotto:

Le foto sono accompagnate da un post in cui possiamo leggere:

Ho tirato fuori la mia sceneggiatura e un po’ di memorabilia di scena di Donnie Darko. È uscito oggi di venti anni fa. È una pellicola che ha rivoluzionato la mia vita e la mia carriera ed è stato davvero surreale osservare come la storia di questo film abbia trovato una seconda vita con un nuovo pubblico e una nuova generazione di fan. Quello che Donnie diceva a Roberta Sparrow resta attuale: “Ci sarà tanto da contemplare avidamente”. Un sentito grazie a tutti quei fan che, nel corso del tempo, sono venuti da me con uno sguardo confuso dipinto sul volto e mi hanno domandato “Ma di che ca**o parla Donnie Darko?”. Buon ventesimo anniversario Donnie. Ad altri 20 anni di gente confusa dal film!

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del lungometraggio:

Donnie Darko, un adolescente americano, durante una sortita notturna in preda a un attacco di sonnambulismo, si imbatte in Frank, un coniglio gigante che gli predice la fine del mondo. Ovviamente ‘Frank’ non è altro che una visione di Donnie, ma quando il ragazzo torna a casa scopre che la sua camera è stata devastata da un motore di aereo caduto dal cielo. Mentre Donnie, con l’aiuto di Frank, cerca di indagare come mai sia scampato alla morte, accadono altri strani fenomeni che minacciano la vita delle persone a lui care…