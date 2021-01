Non ho mai dovuto insegnarlo a Dave Bautista. La sua natura lo ha sempre fatto spiccare sugli altri sin dal primo momento che ci siamo incontrati. È stata solo questione di creare uno spazio in cui potesse esporsi davanti a noi.

Perché Dave Bautista prende il lavoro seriamente. Punta alle vere emozioni più che a dare mostra di sé. La differenza tra Dave e molti attori wrestler è che quando guardi nei suoi occhi ti rendi conto che è nel posto in cui dovrebbe essere e che non sta pensando alla prossima cosa da fare.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del perchéreputi Dave Bautista un grande attore . Nel caso vi fosse sfuggito il nostro articolo, riportiamo qui le sue parole:

Il regista ha fatto seguito alle sue considerazioni aggiungendo alcune sue considerazioni sulla regia in generale:

Io sono insolitamente fissato sugli attori. Molti di registi di film ad alto budget non prestano molta attenzione agli attori perché diventano schiavi della macchina da presa invece che co-narratori (cosa che non va a beneficio del pubblico).

Adoro girare inquadrature complesse, ma per me, come nel caso delle interpretazioni, tutte le sequenze dovrebbero essere utili innanzitutto e soprattutto per raccontare una storia, senza mai distogliere l’attenzione da quello che vuoi raccontare. Preferirei commuovere il mio pubblico piuttosto che fargli pensare: “Questa figata come l’hanno fatta?”.