Nonostante il titolo “forte” e un cast composto da, Blade Runner 2049, il film di Denis Villeneuve prodotto da Ridley Scott sequel della leggendaria opera diretta da Scott nel 1982, è stato tutto fuorché un successo commerciale.

Con un budget di 180 milioni di dollari di budget (esclusa P&A) e un box office globale da appena 260, la matematica è presto fatta e, anche se non ci è dato sapere quanto genererà Blade Runner 2949 nel tempo grazie ai ricavi ancilllari, il film si è guadagnato “sul campo” lo status di flop illustre.

Questo non impedisce però a Jared Leto di tornare a esprimere tutto il suo apprezzamento verso il personaggio che ha interpretato nel film e nel relativo corto prequel, 2036: Nexus Dawn (GUARDA IL CORTOMETRAGGIO CON JARED LETO DIRETTO DA JAKE SCOTT).

In una nuova intervista a margine della promozione stampa di Fino all’ultimo indizio ha difatti spiegato:

Sai, bene o male accade con ogni personaggio che interpreto, non so se dipenda dall’intensità con cui tendo a scavarli, dal tempo e dalle energie che dedico loro, ma quando ho finito d’interpretarli, finiscono sempre per mancarmi un po’. Dopo tutto il lavoro fatto, pensi che sarebbe bello tornare ad averci a che fare, a esplorarli ancora. Come Niander Wallace di Blade Runner 2049, mi piacerebbe tantissimo vestire ancora i suoi panni in un prequel o qualcosa del genere. Ma vale anche per Albert Sparma, il mio personaggio in Fino all’ultimo indizio, sarebbe fantastico lavorarci ancora.