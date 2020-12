Secondo quanto riportato da Deadline (I Tudors, Match Point) faranno parte del cast di un nuovo thriller ambientato durante una pandemia intitolato

Jon Keeyes diriger il progetto basandosi su una sceneggiatura originale di Matthew Rogers. L’opera si ambienta un anno e mezzo dopo la caduta della civiltà causata dall’epidemia scatenata da un virus. Un ex agente dell’FBI (Rhys Meyers) si ritrova costretto a proteggere una giovane donna immune al virus da una pericolosa banda che le dà la caccia, banda capitanata da uno psicopatico (Malkovich) che crede di poterla sfruttare per salvare il mondo intero.

Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman produrranno il progetto tramite la Yale Productions insieme a Jon Keeyes. Tra i produttori esecutivi figurano invece Michael J. Rothstein, Roman Kopelevich, Richard Switzer, Ian Niles, Michael Barnett, Rob Dubar, Peter Anske, Lee Broda, Joel Michaely, Gregory Ruden, Michael, Jackie Palkovicz e Bill Green.

Di recente abbiamo visto Malkovich in film come Ava, Arkansas, Valley of the Gods e in serie televisive come The New Pope, Space Force e Billions.



