In una recente intervista con KSDK ha parlato dispiegando di aver visto il film in un cinema (in sicurezza) già l’anno scorso.

Queste le parole dell’attore:

Lascerà la gente a bocca aperta. Ho avuto la fortuna di vederlo in estate. Hanno aperto un cinema appositamente per noi, eravamo tutti seduti distanziati e indossavamo le mascherine, ma almeno abbiamo potuto vederlo sul grande schermo, che è esattamente come va visto. È davvero spettacolare visivamente. Credo che le persone saranno anche toccate dalla storia.

Top Gun: Maverick sarà al cinema il 2 luglio 2021.

Il cast è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

La sinossi: