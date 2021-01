In passato ha scherzato sul fatto di aver deciso di smettere di fare l’attore dopo la proposta di dare la voce all’emoticon della pupù in Emoji – Accendi le emzioni , maha motivazioni giusto un po’ più serie sul suo addio alla recitazione.

Il regista e produttore (che continua ad accettare ruoli da doppiatore) ha infatti ammesso in un’intervista con l’Hollywood Reporter di non esser più riuscito a sopportare di apparire sul grande schermo:

Mi piace guardare i miei film, riesco a vedere i film che dirigo, ma vedermi recitare mi sembra… una brutta masturbazione. Un tipo di masturbazione che non ti fa godere. Sento di aver fatto così tanto ed è una bellissima sensazione. […] Ma quando ci ripenso, credo di averne avuto abbastanza.

Ricordiamo che il terzo film da regista di Jordan Peele ha una data di uscita: il 22 luglio del 2022. È l’unica informazione attualmente nota insieme, chiaramente, al fatto che sarà prodotto e distribuito dalla Universal. Le prime due pellicole dirette da Jordan Peele, Scappa – Get out e Noi, sono state entrambe un trionfo di critica e pubblico. Il primo film citato è uscito al cinema nel febbraio del 2017 e ha incassato 255 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 4,5. Noi (Us in originale) ha avuto un budget più ingente, circa 20 milioni, e un box office praticamente pari a quello di Get out.