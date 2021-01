Kitbag: il film su Napoleone di Ridley Scott verrà prodotto da Apple Studios, riprese nel 2022

Sono passati pochi mesi dall’annuncio del prossimo film di: un biopic di Napoleone Bonaparte intitolatocon Joaquin Phoenix nei panni del protagonista.

Ora è stato annunciato che Apple Studios si è unita al progetto come finanziatore, produttore e distributore del film: a questo punto si inizia a pianificare le riprese, che non inizieranno prima dell’anno prossimo, quando il regista avrà 84 anni. Alla sceneggiatura vi sarà David Scarpa (Tutti i soldi del mondo).

Il film era inizialmente in sviluppo presso 20th Century Studios, che però lo ha messo in turnaround a fine 2020 permettendo ad Apple (con cui la casa di produzione Scott Free ha un accordo di prelazione per le serie tv) di acquistare i diritti globali.

Il motivo per cui le riprese non potranno iniziare prima del 2022 è presto detto: a marzo Scott girerà Gucci, mentre in autunno dovrà impegnarsi nella promozione di The Last Duel (con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck), la cui uscita è prevista per ottobre.

Scott desiderava fare un film su Napoleone da anni, ma ha voluto aspettare l’attore giusto. “Napoleone è un uomo che mi ha sempre affascinato,” spiega il regista a Deadline. “Dal nulla è riuscito a conquistare tutto – il tutto mentre combatteva una battaglia sentimentale con sua moglie adultera, Giuseppina. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore, e quando non ci è riuscito, lo ha conquistato per distruggerla, distruggendo se stessa. […] Nessun attore potrebbe interpretare Napoleone meglio di Joaquin. Ha creato uno degli imperatori più complessi della storia nel Gladiatore, e faremo lo stesso con Napoleone. È una sceneggiatura splendida scritta da David Scarpa, e oggi non c’è un partner migliore di Apple per raccontare una storia simile a un pubblico globale”.