Secondo quanto riportato da Variety la Bad Robot di J.J. Abrams e la NoneMore Productions starebbero lavorando a un cortometraggio basato su, libro illustrato scritto da Charlie Mackesy arrivato nel nostro Paese con il titolo “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”.

L’opera illustrata racconta la storia di un ragazzo che incontra una talpa, una volpe e un cavallo durante una passeggiata in campagna. In quel frangente i personaggi condividono le conversazioni profonde sull’amore, la vita e sulla compagnia.

Il cortometraggio della durata di 30 minuti conterrà anche animazioni in tecnica tradizionale.

“Sono costantemente sorpreso da ogni cosa e sono davvero entusiasta di questo film”, ha dichiarato lo scrittore Charlie Mackesy, “È una nuova avventura per me e per le persone è un altro modo per vivere il viaggio di questi quattro improbabili amici”.

Hannah Minghella della Bad Robot produrrà il progetto animato insieme a Cara Speller e a Matthew Freud della NoneMore Productions.

