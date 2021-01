ha compiuto da poco 25 anni e per l’occasione Inverse ha incontrato il regista, gli sceneggiatori David Peoples e Janet Peoples, il produttore Charles Roven e la direttrice del casting Margery Simkin.

Le dichiarazioni più interessanti sono arrivate da Gilliam, che ha parlato nello specifico della scelta dell’attore del ruolo di James Cole, poi toccato a Bruce Williams.

“C’era molta pressione di scegliere una stella del cinema” ha commentato Gilliam. “Era l’epoca in cui ero ancora un regista ricercato, la gente si avvicinava a me, voleva toccarmi. Perciò venivano da me per propormi tutti questi nomi. Io continuavo a rifiutare, dissi di no a Tom Cruise, a Nic Cage, tutti nomi che mi venivano sparati contro“.

Ha poi ammesso che Willis non è mai stato il suo attore preferito. Il motivo? La sua bocca:

Non andavo pazzo per Bruce, ma mi piacque fare due chiacchiere con lui, perciò pensai: “Questo tizio è sveglio e fa ridere“. Gli parlai dei problemi che avevo con la sua recitazione. Odiavo la bocca trumpiana che faceva nei film. Una bocca rettale. Mi sembrava di guardare nel cu*o di qualcuno.

Alla fine, dopo l’incontro, Willis diede il ruolo a James Cole con il disappunto di Brad Pitt, che voleva interpretare quel personaggio, dandogli però un altro ruolo.