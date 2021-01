LEGGI ANCHE – Villains: ecco il trailer del film con Bill Skarsgård e Maika Monroe

è apparsa nel 2014 in, apprezzatissimo thriller/horror diretto da

Parlando con ComicBookMovie.com ha stessa Monroe ha rivelato che gli piacerebbe moltissimo poter lavorare nuovamente con Mitchell, anche per un ipotetico sequel di It Follows:

Uno dei registi che preferisco e con cui ho lavorato è David [Robert Mitchell]. Farei qualsiasi cosa per potere lavorare nuovamente con lui! Che si tratti di un sequel di IT Follows o qualsiasi altra cosa. Penso che abbia un talento davvero folle, e non vedo l’ora di vedere i suoi prossimi progetti.

Oltre It Follows Maika Monroe è apparsa anche in film come The Guest, Greta, Honey Boy, After Everything, The Tribes of Palos Verdes, I’m Not Here, The Silent Man, The Scent of Rain & Lightning Hot Summer Nights, Bokeh, Independence Day – Rigenerazione e in La quinta onda.

La sinossi di It Follows:

It Follows segue la storia di una ragazza di 19 anni (Monroe) e una bizzarra malattia venerea contratta facendo sesso. La ragazza scoprirà in seguito che quella malattia non è altro che una maledizione che potrebbe condurla alla morte. Per liberarsi di questo fardello sarà costretta a fare sesso con altri individui così che la maledizione passi ad un nuovo portare.

