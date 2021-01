Nel suo tweet di saluto al 2020,ha voluto anche condividere un breve aggiornamento circa quello che bolle nella sua pentola professionale.

Nel cinguettio, che potete trovare qua sotto, Makoto Shinkai linka un post del suo sito dove spiega (la traduzione dal giapponese è stata fatta, ovviamente, con l’ausilio di Google Translate che abbiamo poi sistemato per renderla più scorrevole, quindi ci scusiamo per eventuali inesattezze, ndr) :

Sono riuscito a scrivere una prima bozza ad aprile, ho riscritto sei volte la trama, ho riscritto la sceneggiatura 3 volte e l’ho completata in agosto. Da allora, disegno ogni giorno. Ci vorrà più di un anno per completarlo, con la sensazione di continuare a nuotare in maniera affannosa (spero di fare un annuncio formale di produzione entro la fine del 2021). Perché ci vuole così tanto tempo per realizzare un film d’animazione che dura solo due ore circa? In un mondo che cambia drasticamente in pochi mesi, è giusto trascorrere questo tempo come al solito? È stato un anno in cui mi sono seduto alla scrivania con la sensazione di essermi arreso a metà, anche se non potevo ancora essere liberato da tante domande così pietose, ma non potevo fare nient’altro.