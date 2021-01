è morto: il regista britannico aveva 79 anni, la conferma è arrivata da The Gersh Agency ai media.

Apted ha avuto una lunghissima e prolifica carriera sia al cinema che intelevisione: in cinquant’anni ha diretto per la televisione Coronation Street (la soap inglese più longeva), Roma e Masters of Sex. Per il cinema ha diretto, tra i tantissimi titoli, La ragazza di Nashville (1980, nominato a sette Oscar), Gorky Park (1983), Gorilla nella nebbia (1988), Cuore di tuono (1992), Nell (1994), Il mondo non basta (1999), Enigma (2001), Amazing Grace (2006), Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero (2010), Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda (2012) e più recentemente Codice Unlocked (2017). Ma anche diversi documentari, tra cui quelli della serie 7 Up che lo hanno lanciato sulla scena internazionale

Non solo: è stato anche presidente del sindacato dei registi di Hollywood, la DGA, dal 2003 al 2009. “I nostri cuori sono pesanti oggi, mentre piangiamo la morte del nostro stimato regista e capo della DGA, oltre che mio caro amico Michael Apted,” ha commentato Thomas Schlamme, attuale presidente del sindacato. “La sua eredità sarà intrecciata per sempre nel tessuto del cinema e del nostro sindacato. Un regista visionario e senza paura, e una guida senza precedenti per il nostro sindacato, Michael vedeva la traiettoria delle cose dove gli altri non vedevano nulla, e abbiamo tutti beneficiato della sua saggezza e del suo impegno”.

Nel 1998 Apted ha fondato insieme a Steven Soderbergh l’Independent Directors Committee, un comitato indipendente all’interno della DGA.

“Ho passato ore interminabili letteralmente a mezzo metro da Michael e ho amato ognuno di quei momenti,” ha commentato Steven Soderbergh. “A parte i suoi numerosi film, ciò che ha dato alla DGA non può essere misurato, ha messo tutto se stesso nel sindacato e ci ha ispirato a seguire il suo esempio. Siamo stati fortunati ad averlo come presidente e a conoscerlo”. Durante la sua presidenza, la DGA ha negoziato i fondamentali compensi per i registi nei new media. Recentemente, come co-chair del DGA Negotiating Committee, è riuscito a ottenere assieme a Schlamme importanti risultati nelle trattative sui residual che i registi ottengono dallo sfruttamento delle loro opere sulle piattaforme SVOD.

Fonte: TheGuardian