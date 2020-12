Durante il press day virtuale di(al quale abbiamo partecipato anche noi di BadTaste anche se per condividere con voi le interviste dobbiamo attendere notizie sulla release italiana della pellicola, ndr.)e suo marito, il regista Paul W. S. Anderson, sono tornati a parlare anche di Resident Evil, epopea tratta dall’omonima IP videoludica dellaalla quale sono stati collegati per anni e anni. Se, da una parte, l’attrice ha ammesso di essere sempre pronta a tornare in un film della saga, il cui reboot è in lavorazione, dall’altra il consorte ha spiegato, ancora una volta , di aver chiuso quel capitolo.

Sulla sua esperienza con la saga di Resident Evil Milla Jovovich ha spiegato:

Resident Evil è una parte molto importante della mia vita, sotto ogni punto di vista. Ero una grande fan del videogioco motivo per cui, tanto per cominciare, volevo partecipare al film. Quindi sì, mi piacerebbe tornare ad avere a che fare con quel mondo. Che è una realtà estremamente divertente. Ci ho trascorso metà carriera e so che, a prescindere da ch sia a lavorarci, si divertirà moltissimo.

Paul W S Anderson aggiunge:

Quando ho fatto Resident Evil: The Final Chapter tutti mi dicevano “Oh, certo, come no, il capitolo finale. È un dannato bugiardo!”. Ma è stato effettivamente così, abbiamo fatto un film e l’abbiamo chiamato in quel modo, dando un’effettiva risoluzione, così come avevamo sempre voluto. Per me era arrivato il momento di arrivare ad altro. Ho tenuto fede a quello che avevo detto che avrei fatto, una cosa di cui mi sento molto orgoglioso. E abbiamo ottenuto quello che ci eravamo prefissi. In questi ultimi anni mi sono dedicato anima e corpo a Monster Hunter che è il prossimo universo dove voglio immergermi.

Il cast del reboot di Resident Evil prodotto dalla Constantin Films e diretto da Johannes Roberts (47 Metri) è stato annunciato a inizio ottobre e, al tempo, comprendeva i nomi di Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen.

Nello specifico Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e Neal McDonough sarà William Birkin. Come noto, questa nuova iterazione cinematografica della celeberrima IP Capcom sarà più direttamente basata sugli eventi raccontati dai primi capitoli della saga contrariamente a quanto avvenuto con le pellicole campioni d’incasso interpretate da Milla Jovovich.

Allo stato attuale delle cose sappiamo solo che la storia sarà ambientata “nel 1998, durante una fatale notte a Raccoon City”. Anche in questo caso, si tratta di un riferimento al primo videogioco, uscito nel 1996 e ambientato il 24 luglio 1998.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!