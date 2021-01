Il debutto su Instagram di, il Ron Weasley dei film di, è stato particolarmente trionfale. L’attore, nel presentare sua figliaal mondo, ha battuto un record precedentemente detenuto dae da, ovvero raggiungere un milione di seguaci nel minor tempo possibile:

Intervistato da ET per la promozione della seconda stagione di Servant, l’attore ha così commentato il suo record:

Non ci credo. È molto, molto surreale. Non pensavo che mi sarei iscritto a Instagram, ho sempre detto che non l’avrei fatto, ma poi ho pensato: “È stato un periodo così folle, allora perché no? È pazzesco”.

L’attore ha poi aggiunto:

Con 4.1 milioni di seguaci, Grint ha ancora parecchia strada prima di raggiungere i 36 milioni di Jennifer Aniston.

View this post on Instagram

Ricordiamo che sempre durante la promozione della seconda stagione di Servant Grint ha parlato con Comicbook della possibilità di tornare nel mondo della magia:

Non so. Voglio dire, mai dire mai. Non dire mai “assolutamente no”. È stato una parte fondamentale della mia vita e amo quel personaggio e quelle storie. Perciò sì, al momento opportuno sarei disposto. Non so a quali condizioni, ma sì, vedremo.