Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrato a far parte del cast di un progetto incentrato sulla fuga dal Giappone di Carlos Ghosn, ex amministratore delegato della Nissan accusato di illeciti finanziari.

Rockwell vestirà i panni di Michael Taylor, l’agente della sicurezza privata presunto artefice della fuga di Ghosn dal Giappone avvenuta il 30 dicembre del 2019.

Rockwell sarà anche il produttore esecutivo del lungometraggio e della serie televisiva collegata al progetto insieme a Mark Berger. L’attore tuttavia non sarà il protagonista della serie, in quanto quest’ultima sarà incentrata sulla vita del giovane Taylor e racconterà di come l’uomo sia finito nel campo della sicurezza privata dopo aver lasciato l’esercito.

Davey Holmes si occuperà della regia e della sceneggiatura del lungometraggio (e anche della sere) che sarà basato sull’articolo di Vanity Fair sull’argomento scritto da May Jeong pubblicato a luglio del 2020 (lo potete leggere qui).

Di recente abbiamo visto l’attore in Jojo Rabbit di Taika Waititi ma anche in Migliori nemici, Vice – l’uomo nell’ombra, Richard Jewell di Clint Wastwood, Blue Iguana, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Blaze e Woman Walks Ahead.

Prossimamente invece lo vedremo in progetti come The Heat, un biopic sulla vita del cantante country Merle Haggard e come doppiatore in The Bad Guys e in The Adventures of Drunky.

