Total Film ci regala la prima immagine di, un nuovo progetto sviluppato dallo sceneggiatore Bragi F. Schut e dalla Balboa Productions di Sylvester Stallone

“Questo è un grosso film evento, vediamo i nostri eroi che tornano a spaccare culi” ha commentato Julius Avery, il regista. “Vedremo Sly fare cose che non faceva fa tempo e in modo fresco. Ha 73 anni! Sono sorpreso da tutto quello che è riuscito a fare. Ve lo dico, molti ventenni non riuscirebbero a fare quello che Sly ha fatto in questo film“.

L’uscita del film nel Regno Unito è fissata al 4 giugno.

Ricordiamo che Sylvester Stallone nell’ultimo periodo ha lavorato a una director’s cut di Rocky IV, la pellicola del 1985 diretta dallo stesso Stallone in cui l’iconico Italian Stallion deve fronteggiare l’altrettanto iconico Ivan Drago interpretato da Dolph Lundgren.

Julius Avery (Overlord) ha diretto il progetto il cui cast comprende Sylvester Stallone, Javon Walton, Martin Starr (Silicon Valley), Pilou Asbæk (Game of Thrones), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e Moises Arias (Hannah Montana).

LEGGI ANCHE – Samaritan: Sylvester Stallone e Javon Walton nella prima foto dal set

La sceneggiatura di Samaritan è stata scritta da Bragi F. Schut (Escape Room).

La MGM svilupperà il film con Stallone e Braden Aftergood della Balboa, mentre Schut figurerà come produttore esecutivo.