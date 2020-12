Arriva grazie a Comingsoon.net il motion poster diil thriller pandemico prodotto da Michael Bay che, in America, arriverà in Premium Video on Demand a partire dall’11 dicembre. STX ha infatti deciso di distribuire la pellicola con questa modalità, il classico noleggio premium da 48 ore al prezzo di 19,99 dollari. Adam Fogelson, presidente di STXfilms Motion Picture Group, spiega che “la pandemia ha colpito ogni aspetto dei nostri affari, dalla produzione alla distribuzione, ma Songbird dimostra che un piccolo studio come la STX può trovare delle strade efficaci e profittevoli per far funzionare i propri film. The show must go on. E Songbird è un thriller che parlerà al pubblico emozionandolo in questo peculiare momento storico”. Si attendono ancora eventuali dettagli sulla distribuzione italiana.

Ecco, a seguire, il motion poster:

View this post on Instagram

Protagonisti del film KJ Apa (Riverdale) e Sofia Carson (Feel the Beat), affiancati da Demi Moore, Bradley Whitford, Craig Robinson, Jenna Ortega, Paul Walter Hauser e Peter Stormare.

Il regista e co-sceneggiatore Adam Mason ha definito Songbird una specie di “Romeo e Giulietta”. È ambientato in un prossimo futuro, il 2024, in cui il mondo è ancora in ginocchio – e in lockdown – a causa delle mutazioni del COVID.

SONGBIRD: LA TRAMA

Raccontato attraverso lo sguardo dei protagonisti, Songbird è ambientato due anni nel futuro, quando il lockdown è tornato in vigore a causa di un virus molto grave che continua a mutare. In un tentativo maldestro di contenere la malattia, la città è stata divisa in due, tra chi è malato e chi è sano. Il film è incentrato sulle vicende di un lavoratore del pronto intervento (Apa) che ha una rarà immunità e fa il fattorino consegnando beni e speranze in giro per la città. Come la maggior parte della popolazione, la sua ragazza (Carson) è blindata in casa, e la coppia non può fisicamente stare insieme.

Per stare con la persona che ama, il nostro eroe dovrà sfidare la legge marziale, vigilanti sanguinari e una famiglia potente e piena di contatti, guidata da una matriarca (Moore) che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sua famiglia e mantenere il suo stile di vita.

Songbird è una storia sulla resilienza dello spirito umano e l’idea che valga la pena combattere per la speranza.