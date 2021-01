In attesa di scoprire di più sull’annunciato reboot animato diprodotto da Nickelodeon insieme alla Point Grey Pictures di Seth Rogen (Facciamola Finita, Molto Incinta, Cattivi Vicini), Evan Goldberg e James Weaver, Loot Crate ha realizzato delle nuove magliette della linea Capsule Collection ispirate al noto franchise.

Il design della quattro t-shirt è stato firmato dall’artista Austin James. Trovate le immagini qua sotto:

In una recente intervista rilasciata da Seth Rogen a Collider (via CB.com), ha spiegato, senza scendere nei dettagli, cosa possiamo aspettarci dal prossimo film:

Sono fan da una vita delle Teenage Mutant Ninja Turtles e, stranamente, è sempre stata la parte “Teenage”, adolescenziale ad attirarmi di più. E da persona che ama i film per adolescenti e ha fatto svariati film per adolescenti e ha mosso i primi passi nell’industria scrivendo proprio un film per adolescenti, l’idea di avere a che fare con questo elemento è molto emozionante. Per carità, non voglio trascurare il resto, ma è da quell’elemento che voglio, e vogliamo, partire.