Un paio di giorni faha condiviso un nuovo video sul suo profilo Instagram in cui riflette sulla sua carriera celebrando le sue… mani callose.

Nel post che accompagna il video, The Rock spiega infatti: “Se queste nocche malconce, sfregiate, incasinate, se questi tendini strappati e queste mani callose potessero parlare. Potranno anche essere brutte da vedere e un po’ ruvide al tatto, ma sono loro a raccontare la storia della mia vita, chi sono davvero. E quando ti guardo negli occhi stringendoti la mano con la mia così conciata, puoi scommettere quello che vuoi sul fatto che manterrò la parola. I contratti e i termini in esso contenuti sono vincolanti (legalmente), ma il codice più vero e realmente vincolante è la nostra stretta di mano. Faccia a faccia. Detto questo, farò la mia prima manicure il primo gennaio… no, col ca**o. Mai. Torniamo al lavoro”.

Ecco, a seguire, il video:

L’anno prossimo ritroveremo The Rock in Red Notice. Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

