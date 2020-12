è al momento impegnato nella promozione di, una pellicola scritta e diretta da Paul Greengrass che per la prima volta torna a lavorare con l’interprete del suo Captain Phillips – Attacco in mare aperto , candidato all’Oscar come miglior film nel 2013.

In un’intervista con Cinemablend, l’attore ha parlato della prima volta che ha messo piede sul set raccontato un curioso aneddoto:

Arrivare sul set di Notizie dal mondo è stato proprio come…in realtà non so mai cosa sto facendo sul set di un film fino al terzo giorno di riprese. Me ne vado in giro confuso a dire: “Questa era bella? Andava bene? Aveva senso? Siamo partiti, vero? Userai quello che abbiamo girato ieri? Non mi sembra di aver dato il massimo”.

Fortunatamente l’attore è riuscito a calarsi al 100% nei panni del capitano Jefferson Kyle Kidd:

Mi piace sia ascoltare una magnifica storia che raccontarne una, per questo ero così entusiasta all’idea di interpretare il capitano Jefferson Kyle Kidd. È un gran divulgatore, è motivato, si emoziona, ha un animo nobile ed è spinto dal desiderio di scoprire la verità. Kidd desidera trasmettere al suo pubblico un’onesta visione di ciò che accade nel mondo perché è consapevole del fatto che, insieme ad informare e a divertire, la lettura delle notizie può trasformarsi in un momento altamente educativo.

Ecco a seguire la sinossi della pellicola che sarebbe dovuta arrivare in Italia il 7 gennaio: