Lo abbiamo preso, sono stati 10 giorni duri, ma la cosa più importante è la seconda parte della “ricetta” del Covid-19, ovvero che non lo abbiamo trasmesso a nessuno.

In una recente intervista con TODAY ha parlato di quando lui e sua moglie hanno avuto il Covid-19 a inizio anno sottolineando l’unico aspetto positivo:

Ha poi parlato del vaccino:

Lo faremo dopo che tutti coloro che ne avranno davvero bisogno lo avranno fatto.

Tom Hanks, ricordiamo, è al momento impegnato nella promozione di Notizie dal mondo, pellicola scritta e diretta da Paul Greengrass che per la prima volta torna a lavorare con l’interprete del suo Captain Phillips – Attacco in mare aperto, candidato all’Oscar come miglior film nel 2013.

In un’intervista con Cinemablend, l’attore ha parlato della prima volta che ha messo piede sul set raccontato un curioso aneddoto: