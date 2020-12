Leggi anche – Ready Player One: Tye Sheridan spera di poter lavorare al sequel

e l’artista di effetti visivihanno co-fondato la, una startup che si pone l’obiettivo di rivoluzionare la creazione degli effetti visivi attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico.

Gli strumenti sviluppati dalla Wonder Dynamics daranno la possibilità di creare animazioni e effetti digitali con meno risorse di quelle impiegate oggi.

“Abbatte le barriere per il raggiungimento delle idee più selvagge” ha commento Sheridan. “Molte volte le persone sognano di dare vita a una storia, ma non ne hanno la possibilità perché gli costa 200 milioni di dollari. L’intelligenza artificiale può rendere egli effetti visivi più democratici“.

Al momento la Dynamics (wonderdynamics.com) ha due prodotti in cantiere: la Wallace Interactive, uno strumento che darà la possibilità di interagire con personaggi di una serie televisiva o di un film grazie all’intelligenza artificiale, e la Wallace PROduction, che stando ai fondatori ridurrà il costo della creazione degli effetti visivi.

I due non si sono sbilanciati ulteriormente, ma dalla loro parte hanno una serie di prestigiosi consulenti e sostenitori tra cui Steven Spielberg e Joe Russo.

Sheridan è noto, oltre che come Ciclope negli ultimi film di X-Men, anche come il protagonista di Ready Player One. Il sequel letterario, Ready Player Two, è arrivato nelle librerie americane il 24 novembre di quest’anno, a nove anni dalla pubblicazione del primo romanzo. Nel corso di una chiacchierata fatta con Comic Book l’attore ha espresso un certa speranza sulla realizzazione di un altro film (ve ne abbiamo parlato qui).

