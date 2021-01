Come previsto, il rinvio di No Time to Die a ottobre 2021 ha generato una sorta di reazione a catena: diverse altre major hanno spostato le date di uscita dei loro film, e sebbene la Universal non abbia ancora annunciato lo slittamento diè difficile che il blockbuster mantenga la sua data di uscita al 28 maggio.

Ma andiamo con ordine. Ecco la lista di tutti i rinvii delle ultime ore:

Nobody (Universal): dal 26 febbraio al 2 aprile

Peter Rabbit 2: The Runaway (Sony): dal 2 aprile all'11 giugno

Cinderella (Sony): dal 5 febbraio al 16 luglio

Uncharted (Sony): dal 16 luglio all'11 febbraio 2022

Ghostbusters: Legacy (Sony): all'11 giugno all'11 novembre

Morbius (Sony): dall'8 ottobre al 21 gennaio 2022

Last Night in Soho (Universal): dal 23 aprile al 22 ottobre

Antlers (Searchlight): doveva uscire nel 2020, ora uscirà il 29 ottobre

Le nuove date riflettono la consapevolezza che negli Stati Uniti e in Europa ci vorrà ancora del tempo prima che la popolazione venga vaccinata, calino sensibilmente i contagi e si possa progettare un ritorno alla normalità con le relative riaperture. Il cinema, al contrario di altre attività, ha bisogno di programmazione, promozione e organizzazione, per questo motivo le major prendono tempo allontanandosi in particolare dal (solitamente proficuo) weekend di Pasqua. Non è da escludere che vi siano ulteriori rinvii, attualmente l’unica a non aver modificato le proprie date, forte della decisione di distribuire i propri film in contemporanea al cinema e sulla piattaforma streaming HBO Max. Ecco quindi che negli USA il prossimo film in uscita sarà Fino all’ultimo indizio, la cui uscita è fissata al 29 gennaio, seguito da Raya e l’ultimo drago (Disney, uscirà al cinema e su Disney+) e Chaos Walking il 5 marzo. Ricordiamo che Wonder Woman 1984 ha incassato complessivamente 142 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ovviamente vi terremo aggiornati nel caso vi siano ulteriori slittamenti.

