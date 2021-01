LEGGI ANCHE – Jesse Eisenberg dirigerà Julianne Moore e Finn Wolfhard in When You Finish Saving The World

Secondo quanto riportato da Deadline (Tredici) sarebbe entrata a far parte del cast di, commedia dalle tinte drammatiche basata su un audiolibro originale scritto e interpretato da Jesse Eisenberg.

Nel cast dell’adattamento ci saranno anche Julianne Moore e Finn Wolfhard (Stranger Thing), mentre Kaitlyn Dever sembra in trattative per entrarvi. Alla produzione figurerà invece l’amica e collega di Eisenberg Emma Stone.

Jesse Eisenberg farà il suo debutto alla regia cinematografica con questo progetto.

L’opera, di cui non sono stati diramati troppi dettagli, è ambientata nell’arco di tre decenni e seguirà tre membri di una famiglia: Nathan, un padre che cerca di creare una connessione con suo figlio appena nato, Rachel, una giovane studentessa universitaria che cerca di trovare un proprio posto nel mondo e Ziggy, un adolescente che cerca di capire dove viene e dove sta andando. L’adattamento si concentrerà però maggiormente sul rapporto madre-figlio.

Alisha Boe è nota principalmente per il suo ruolo in Tredici, serie targata Netflix ma è comparsa anche in titoli come 68 Kill, Poms e Yes, God, Yes.

