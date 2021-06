Da circa un anno, si parla con una certa insistenza di un possibile sequel di 2 single a nozze. Tutto è cominciato lo scorso giugno quando, durante gli eventi stampa di, il regista David Dobkin aveva avuto modo di parlare della sua commedia campione d’incassi datata 2005 in cui fra l’altro il protagonista di Eurovision, Will Ferrell, aveva uno spassosissimo ruolo secondario.

In quell’occasione il filmmaker spiegava:

10 anni dopo, quando mi è stato chiesto ancora una volta di girare il seguito e io ho riattaccato per l’ennesima volta il telefono dicendo no, ci ho pensato un attimo e mi sono detto che sarei stato curioso di sapere come poteva essere la vita di quei tizi che, magari, si ritrovano di nuovo single alla soglia dei cinquanta e hanno la necessità di rimettersi in gioco. Sarebbe una sfida alquanto strana e difficile. E se c’è una vera storia in tutto questo, beh, per me può diventare un film. Vedremo. Abbiamo iniziato a girarci intorno già da un po’, ma non c’è nulla di chiaro. Sia Vince che Owen devono leggerla, ma se non altro intravedo un buon inizio. Ma nessuno ha fretta di mettersi al lavoro sul film.