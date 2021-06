Quelle disul sequel di 2 single a nozze saranno le classiche “dichiarazioni di comodo” delle star dopo che un’informazione di troppo è trapelata online oppure è vero che il film si trova ancora in alto mare?

Procediamo con ordine. Una manciata di giorni fa abbiamo pubblicato un aggiornamento sul rumoreggiatissimo prosieguo della celeberrima commedia datata 2005 diretta da David Dobkin e interpretata da Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams e Isla Fisher con Will Ferrell e Bradley Cooper in ruoli di contorno. Nella lista delle varie produzioni ai nastri di partenza in estate, Production Weekly citava proprio il sequel di 2 single a nozze, le cui riprese dovrebbero partire ad agosto.

Complici gli impegni stampa di Loki, la nuova serie targata Marvel Studios in arrivo domani su Disney+ con il primo episodio, Owen Wilson ha avuto la possibilità di parlare direttamente di questa cosa.

A Variety ha spiegato:

C’è un sacco di gente che dice che saremmo sul set ad agosto, ma l’informazione non è corretta. Il regista David Dobkin sta lavorando a qualcosa e ne ha parlato anche con Vince, ma non si è andati più avanti di così. Se saremo tutti d’accordo sul fatto di avere un’idea davvero valida, a quel punto cercheremo di fare qualcosa di buono. Ma siamo ancora in quella fase dove stiamo cercando di capire quale dovrebbe essere questa idea e se possiamo fare qualcosa di effettivamente meritevole.

Sulle pagine di ComicBook viene riportata anche un’altra dichiarazione di Owen Wilson:

Ne abbiamo sicuramente parlato. Si tratta di uno di quei film a cui le persone sembrano sempre rispondere positivamente. È sempre uno spasso lavorare con Vince, quindi vedremo un po’. Non credo sia confermato, ma staremo a vedere.

Qualche mese dopo, in occasione del junket virtuale di Freaky, abbiamo posto una domanda analoga a Vince Vaughn, co-protagonista della pellicola insieme a Owen Wilson:

Andrea Bedeschi: Vince, come mia ultima domanda: qualche settimana fa David Dobkin… Vince Vaughn: [Sorridendo] Ho capito… AB:… ecco sì ha illustrato le sue idee per un ipotetico sequel di 2 single a nozze. Ne avete parlato da quel giorno? VV: Sì, ne abbiamo parlato e gli ho detto che prenderò parte al film solo se lo ambienterà sulla costa di Amalfi! [ridendo, ndr.] Scherzi a parte, sì ne abbiamo parlato e, per quel che mi riguarda, sarei davvero curioso di scoprire dove sono finiti quei due personaggi, in che fase delle loro vite si trovano. Parteciperei, ma dev’essere ben fatto e non solo per battere cassa.

Nella commedia campione d’incassi (288 milioni di dollari di box office worldwide a fronte di un budget di appena 40), Owen Wilson e Vince Vaughn interpretavano due amici, entrambi avvocati divorzisti, con il peculiare hobby di imbucarsi ai matrimoni spacciandosi come lontani parenti per “scroccare” cibo, fare un po’ di sana baldoria e, soprattutto, cercare di portarsi a letto qualche avvenente invitata.

Trovate tutte le informazioni su Loki, la nuova serie targata Marvel Studios, nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che ogni giovedì, a partire dalle ore 17, parleremo della nuova puntata di Loki in una live ricca di spoiler e congetture varie ed eventuali ospitata sul nostro canale Twitch!