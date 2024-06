Secondo quanto riportato da Deadline Erin Kellyman (The Falcon and the Winter Soldier) sarebbe entrata a far parte del cast di 28 anni dopo, il primo film diretto da Danny Boyle della trilogia sequel di 28 giorni dopo e 28 settimane dopo (ECCO I DETTAGLI).

Il primo film della nuova trilogia, scritto da Alex Garland e diretto da Danny Boyle, uscirà al cinema il 20 giugno 2025. Nel cast troviamo Jack O’ Connell, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer e Cillian Murphy.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

