I 40 più grandi imprenditori a Hollywood

L’Hollywood Reporter ha stilato una lista di 40 tra i più grandi imprenditori a Hollywood da Jennifer Aniston a Dwayne Johnson, passando per Ryan Reynolds, Gal Gadot e Selena Gomez.

Sempre più celebrità hanno cominciato, infatti, ad affiancare alla recitazione altre attività che si sono rivelate particolarmente redditizie nel mondo della moda, dell’alcol e dei prodotti di bellezza.

Dopo la pandemia, molte di queste attività hanno ricevuto una spinta di non poco conto: Larissa Jensen, vice presidente di The NPD Group, specializzata in ricerche di mercato, ha osservato che i marchi di trucco delle celebrità sono cresciuti dal 4% al 7%.

Ari Bloom, AD dell’aggregatore A-Frame, ha invece commentato:

Abbiamo un mucchio di operatori e aziende mondiali che ci contattano costantemente per sviluppare marchi con delle celebrità. […] Tuttavia, sebbene la riconoscibilità delle celebrità può indurre i clienti ad acquisti perché frutto della curiosità, la fedeltà è garantita solamente a patto che il prodotto sia efficace. È questo che ne determina il successo.

Ecco la la lista di 40 tra i più grandi imprenditori a Hollywood:

Jennifer Aniston

Drew Barrymore

Jessica Biel

Kristen Bell

Jesse Bongiovi e Jon Bon Jovi

Bryan Cranston e Aaron Paul

Paul Ellen DeGeneres

Cameron Diaz

Gal Gadot

Jennifer Garner

Selena Gomez

Ariana Grande

Kevin Hart

Kate Hudson

Vanessa Hudgens

Scarlett Johansson

Elton John

Dwayne Johnson

Lady Gaga

Blake Lively

Lizzo

Eva Longoria

Jennifer Lopez

Machine Gun Kelly

Shay Mitchell

Katy Perry

Michelle Pfeiffer

Issa Rae

Ryan Reynolds

Seth Rogen

Tracee Ellis Ross

Snoop Dogg

Ian Somerhalder e Paul Wesley

Michael Strahan

Harry Styles

Gabrielle Union e Dwyane Wade

Sofía Vergara

Ciara e Russell Wilson

Mark Wahlberg

