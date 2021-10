LEGGI ANCHE – Florence Pugh e Morgan Freeman nel cast di A Good Person di Zach Braff

Secondo quanto riportato da Deadline (Dickinson) affiancherà Florence Pugh, Morgan Freeman, Zoe Lister-Jones, Molly Shannon e Celeste O’Connor in, nuovo lungometraggio che Zach Braff dirigerà per la MGM, attualmente in fase di produzione.

L’opera si incentra sulla storia di Allison (Pugh), una ragazza la cui vita va in pezzi dopo che viene coinvolta in un incidente mortale. Negli anni successivi all’incidente è l’improbabile relazione che instaura con il suo aspirante suocero (Freeman) che aiuta la ragazza a vivere una vita degna di essere vissuta.

Uche vestirà i panni di Nathan, un uomo che ha combattuto contro molti abusi infantili e che ora cerca di affrontare una tragica perdita del presente cercando di andare avanti e crearsi una nuova vita a Manhattan.

Abbiamo visto Uche in serie tv come Little America, Dickinson e in Fear the Walking Dead.

Tra i vari progetti diretti da Braff ricordiamo La mia vita a Garden State, Wish I Was Here, Insospettabili sospetti ma anche puntate di serie televisive come Alex, Inc., Ted Lasso e anche Scrubs.

