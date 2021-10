In The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, libro che abbiamo citato più e più volte in questi giorni, si parla anche die della sua partecipazione alla popolare saga iniziata, nel 2008, col primo Iron Man (via CB.com ).

Ricorderete che l’attore inglese, prima di vestire i panni di Visione nell’epopea dei Marvel Studios, è stato la voce di Jarvis, l’assistente virtuale di Tony Stark. In quegli anni la carriera di Paul Bettany, voce di Jarvis a parte, sembrava un po’ a un punto fermo tanto che, come spiega lui stesso nel libro, un importante produttore di Hollywood gli aveva detto, senza tanti giri di parole, che era ormai “bollito” e non avrebbe mai più recitato. Curiosamente, questa considerazione gli venne fatta giusto un attimo prima di ricevere la chiamata di Joss Whedon che gli offriva la parte di Visione.

Stavo pensando che magari quel produttore aveva ragione. Che ormai era cosa fatta. Che la mia carriera era finita

Solo che subito dopo quell’incontro, il suo telefono ha squillato: era Joss Whedon che gli proponeva di prendere parte ad Avengers: Age of Ultron nei panni di Visione.

Questa cosa mi ha insegnato una bella lezione di vita. Se sei bravo col prossimo e ti trovi in difficoltà, la gente ti tenderà una mano e ti aiuterà. Se sei uno stronzo e ti ritrovi in difficoltà, la gente ti guarderà mentre ti contorci sul pavimento. Quindi è stato bello avere la conferma che le buone maniere ripagano sempre. Sarò sempre grato di ciò.

