A pochi giorni dall’uscita nelle sale dell’atteso prequel A Quiet Place: Giorno 1, Jeff Nichols – precedentemente scelto per dirigere il prequel del franchise di successo di John Krasinski – ha parlato con The Wrap dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il progetto.

Il regista – che sta attualmente promuovendo il suo ultimo film The Bikeriders – all’epoca infatti si era volontariamente allontanato dall’incarico a causa di divergenze creative, lasciando il posto a Michael Sarnoski che ha poi diretto e co-scritto il film con Krasinski.

Nichols – sulle motivazioni – ha affermato quanto segue:

John Krasinski era un fan dei miei film e mi chiese se volevo essere io a dirigere questo prequel. Quei film sono davvero ottimi e mi piaceva molto ciò che avevano da dire sul tema della famiglia e del sacrificio. A livello di tematiche si avvicinavano decisamente ai prodotti e ai progetti di cui mi occupo.

Per questo avevo abbozzato un’idea di come volevo approcciarmi al film in un modo che si confacesse anche al mio modo di raccontare storie e a John sembrava piacere. Mi sembrava che fossimo sulla buona strada per avere un film che si potesse realizzare per bene.

Ma ho raggiunto un punto della mia carriera oramai – e so che può sembrare pretenzioso – in cui mi rendo conto che, con le premesse che avevo e per come e volevo realizzarlo, sarebbe diventato un mio film. E i fim di A Quiet Place… sarebbero stati sempre suoi film, non miei. Non ha niente a che fare con l’ego, ma con il processo di lavorazione e creazione.

Mi sono semplicemente reso conto che non sarebbe mai stato interamente un mio film. Quindi era meglio fare un passo indietro e lasciare che fossero altre persone ad occuparsene.