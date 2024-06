A Quiet Place: Giorno 1 è uscito nelle sale il 27 giugno. Il film, con protagonisti Lupita Nyong’o, Djimon Hounsou e Joeph Quinn rappresenta il prequel della prima pellicola creata e diretta da John Krasinski. Nello specifico, vedremo come una grande città affronta l’attacco dei mostri giganti che si orientano grazie ai suoni per cacciare le persone.

Come negli altri due capitoli, anche in questo viene data molta importanza ai dialoghi e ai suoni. Racconta a tal proposito Joseph Quinn:

È stato un punto molto interessante, quando il dialogo è molto efficace e c’è un sacco di sottotesto. Era molto comunicativo e in un modo urgente, perché l’unica ragione per cui parli in un ambiente come questo, che è pericoloso se fai qualsiasi rumore, è quando è assolutamente urgente. Per il resto spettava a noi riempire gli spazi vuoti.

Inizialmente il film avrebbe dovuto essere diretto da Jeff Nichols, ma questo si è tirato indietro, lasciando il posto a Michael Sarnoski.

