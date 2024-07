Durante un’intervista con People, Lupita Nyong’o ha raccontato che la storia del suo personaggio è stata “terapeutica” dopo la scomparsa di Chadwick Boseman nel 2020.

“È stato spaventoso affrontarlo” ha commentato l’attrice, che ha dovuto interpretare un personaggio malato di cancro e che quindi “affronta la sua mortalità prima ancora dell’inizio dell’apocalisse e la cui vita le sta scivolando dalle mani. È stato angosciante, sia da un punto di vista psicologico che emotivo”.

Il suo legame con Boseman, ha aggiunto, ha reso il tutto di un impatto ancora maggiore:

In fin dei conti è stato in effetti molto terapeutico perché pochi anni fa ho vissuto la morte di Chadwick Boseman, che mi ha sconvolta, perciò ci ho pensato spesso. Quello che ho capito è che è davvero importante tenere a mente che siamo mortali, perché poi viviamo con un po’ più di intenzione. Quando pensiamo di avere tutto il tempo del mondo, finiamo per dare certe persone e certe esperienze per scontato.