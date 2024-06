Nello speciale di Empire dedicato all’attesissimo prequel di A Quiet Place: Giorno 1, il regista Michael Sarnoski ha parlato del diverso approccio al film rispetto ai precedenti e di cosa abbia portato Krasinski a sceglierlo per la regia del film con Lupita Nyong’o e Joseph Quinn.

Il regista di Pig (esordio alla regia per Sarnoski) ha parlato delle differenze in termini di narrazione e personaggi e ha raccontato come si è posto nel prendere le redini di un progetto così ambizioso e amato:

Quando Krasinski mi ha preso a bordo del progetto, la sua richiesta è stata di portare qualcosa del mio lavoro con Pig nell’universo di A Quiet Place. Voleva vedere come me la giocavo nel recinto di sabbia creato da lui. Giocarci in modo diverso è stato davvero emozionante.

Nei primi due film, la famiglia era il fulcro di tutto quanto, era di vitale importanza. E con essa ci sono in gioco personaggi con un rapporto tra loro già ben stabilito. Io invece ho voluto esplorare cosa significa la fine del mondo e come verrebbe affrontata da persone che non si conoscono tra loro, che non hanno nessun legame e non hanno motivo per tenere l’uno all’altra.

Se c’è qualcosa che ho imparato dal mio lavoro su Pig è di non avere paura di provare cose nuove e cambiare direzione ogni tanto. Avrei potuto approcciarmi al progetto terrorizzato, ma ho deciso che avrei tentato un approccio diverso, semplicemente provando a fare del mio meglio, sperando in bene e senza avere paura di osare.