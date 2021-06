Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, a inizio giugno la Paramount ha fissato alla data di uscita del nuovo film discritto e diretto dasulla base di un’idea di, l’attore, regista e sceneggiatore ideatore del fortunato franchise.

I giornali l’hanno definito uno “spin-off” della storia, ma in una recente intervista con Empire il regista ha preferito definirlo “terzo capitolo” condividendo il suo entusiasmo per aver passato il testimone a Nichols:

L’idea è mia, la storia del terzo film, del terzo capitolo, parte da una mia idea. Sono sincero quando dico che l’unica persona che avevo in mente a cui affidare le redini del progetto era Jeff. Credo sia uno dei migliori registi in circolazione, adoro Mud, è così vero e intimo. Rappresenta lo stesso tipo di ritratto a cui abbiamo puntato con A Quiet Place: il ritratto dipersonaggi veri di cui innamorarsi. È stata la mia prima scelta, ero al settimo cielo quando ha accettato. Gli ho proposto la storia ed è partito a svilupparla da lì, sono così felice. In effetti ha consegnato una sceneggiatura proprio in questi giorni e l’ho amata. L’ho amata con tutto me stesso e non vedo l’ora che lo giri.

Krasinski ha preferito non sbilanciarsi sulla natura del progetto, non ha voluto confermare se rivedremo la famiglia Abbott dopo il finale in sospeso del secondo, ma ha preannunciato qualcosa di inedito:

Continuerà la storia degli Abbott? Chi lo sa! Ma posso dirvi che… sono molto elettrizzato per il terzo capitolo perché farà una cosa che non abbiamo mai fatto prima.

Quel che l’attore e regista ha suggerito, tuttavia, è che gli eventi saranno avviati proprio da quanto accaduto nel finale del secondo film:

La sequenza finale svela che il mondo adesso è a conoscenza del segnale che rende le creature vulnerabili, perciò cos’è che farà quel mondo con questa risposta, o con quest’arma? Saranno responsabili o no?

A Quiet Place 2 sarà nei cinema italiani a partire dal 24 giugno.

Ecco la sinossi ufficiale di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast del film, ancora una volta scritto e diretto da Krasinski, troveremo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, di ritorno nei panni dei protagonisti. Tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry.

Il primo film, con un budget di 17 milioni, ha incassato tutto il mondo ben 340,9 milioni di dollari. La storia segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

Cosa ne pensate circa l’ampliamento di questo peculiare universo cinematografico? Ditecelo, come al solito, nello spazio dei commenti in calce all’articolo!