In una recente intervista con THR ha ricordato l’accesa discussione con Harvey Weinstein per il montaggio di, il secondo film di

Il produttore voleva rimontare completamente la pellicola (come suo solito) e la cosa non fu apprezzata dal regista che chiese aiuto alla sua collega, come raccontato da O’Donnell:

[M. Night] mi chiamò per dirmi che stava avendo problemi con Harvey, che lui voleva rimontare il suo film e quindi mi chiese di parlargli assieme a lui. Organizzammo una teleconferenza, [M. Night] era nell’ufficio con Harvey, e ricordo di avergli detto: “Questo ragazzo è un artista, non diresti a Van Gogh: “Mettici meno blu”. Il tuo lavoro di produttore e distributore è incorniciare e vendere il quadro, non cambiare tutta la tela”. A quel punto mi definì con un orribile insulto e disse: “Non sai niente, sei soltanto una conduttrice televisiva. Chi credi di essere?”. Io risposi: “Bene, è la nostra ultima conversazione”. E così fu.

Gli sforzi di Weinstein non portarono a nulla: il film fu distribuito nel 1998, un anno dopo che Shyamalan aveva venduto Il sesto senso a una cifra record di 2,2 milioni di dollari, e incassò 282.000 dollari su un budget di 6 milioni.