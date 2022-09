Sono iniziate da pochi giorni a Roma le riprese di Adagio, nuovo film di Stefano Sollima, regista di Soldado (LEGGI LA RECENSIONE). Il cast comprende nomi di punta come Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini; alla sceneggiatura troviamo Stefano Bises, già collaboratore del regista per Gomorra e ZeroZeroZero.

“Sono ansioso e pieno di entusiasmo per essere finalmente tornato a ritrarre la mia città dopo tutti questi anni. Roma è cambiata e anch’io sono cambiato“, ha dichiarato Sollima a Variety. Ha poi descritto Adagio come una storia cupa di vendetta e redenzione, che sarà “l’ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana” [i cui primi due capitoli sono costituiti dalla serie Romanzo criminale e dal film Suburra].

Il film è prodotto da Lorenzo Mieli attraverso la sua società The Apartment, che fa parte di Fremantle, e da Stefano Sollima attraverso la sua AlterEgo, oltre che da Vision Distribution, che distribuirà il film in Italia e lo venderà a livello internazionale.

“Per Vision è motivo di grande orgoglio produrre insieme a The Apartment e AlterEgo e distribuire in Italia e nel mondo il nuovo film di Stefano Sollima“, ha dichiarato in un comunicato l’amministratore delegato di Vision Massimiliano Orfei, elogiando il regista come “uno dei talenti più internazionali della nostra industria“.

Aggiunge Mieli: “Ho sempre ammirato il modo in cui il suo cinema riesce ad entrare nelle profondità oscure delle realtà criminali e sociali del nostro Paese (e non solo). Quando Sollima mi ha proposto questo ultimo atto della sua trilogia su Roma, l’ho trovato non solo un film bellissimo, ma anche, oggi più che mai, importante e necessario“.

FONTE: Variety