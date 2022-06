In occasione del Tribeca Festival, Adam McKay ha svelato di essere al lavoro su una nuova sceneggiatura che porterà avanti un discorso cominciato in Don’t Look Up:

Se l’ultimo film riguardava il risultato di cosa si è rotto in noi, conn uno sguardo immobile verso il collasso di un clima vivibile, questo film tratterà di più le arterie ostruite nei nostri cuori, e la loro causa, ovvero il vile denaro.

Ha poi aggiunto:

Sarà anche una commedia… mista al dramma, ma in generale la definirei una commedia.

McKay è inoltre all’opera su una serie antologica per HBO Max intitolata The Uninhabitable Earth basata sul romanzo bestseller di David Wallace-Wells:

Abbiamo meno di otto anni prima di superare il punto di non ritorno per un pianeta vivibile. Nessuno ci pensa, eppure siamo tutti concentrati su Johnny Depp e Amber Heard. Bisogna prenderla sul ridere, ma poi bisogna rimboccarsi le maniche.

Adam McKay dirigerà per Apple Bad Blood, la nuova commedia basata sulla vera storia di Elizabeth Holmes, che verrà interpretata da Jennifer Lawrence. Tratto da Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley, libro inchiesta scritto dal vincitore del Pulitzer John Carreyrou, Bad Blood racconterà la rapidissima ascesa e caduta di Elizabeth Holmes.