Si era vociferato solamente qualche settimana fa ma ora arriva la conferma:collaborerà nuovamente con i registi Josh Safdie e Benny Safdie nel loro prossimo lungometraggio.

Intervistato da Entertainment Weekly lo stesso Sandler ha dichiarato:

Ci stiamo lavorando sodo. La loro etica del lavoro è folle. Lavorano sempre, scrivono sempre, pensano continuamente. Non so cosa posso dirti ma sarà molto eccitante. È diverso. Ma non voglio che mi dicano “Perché diamine gliel’hai detto?”, quindi lascerò che ne parlino loro.