Adam Sandler è recentemente apparso al podcast di Dana Carvey e David Spade Fly on the Wall a margine della promozione di Hustle (LEGGI LA RECENSIONE) e, nel corso del suo intervento, ha raccontato un aneddoto riguardante un grande attore scomparso qualche anno fa, Philip Seymour Hoffman.

Si tratta di un racconto che ha a che fare con Billy Madison, pellicola datata 1995, una delle prime interpretate dalla nota star americana. Adam Sandler ha svelato che per la parte del villain poi andata a Bradley Whitford voleva, in realtà, Philip Seymour Hoffman che aveva anche sostenuto l’audizione per il film decidendo poi di passare oltre.

Ecco come si sono svolti i fatti:

Ero a Toronto che mi preparavo a fare il film e quella parte non era ancora stata chiusa, avevo visto l’audizione di Philip Seymour Hoffman e me l’ero fatta addosso dal ridere. Pensavo “Ma chi ca**o è questo tipo, è esilarante”. Feci vedere il video alla Universal chiedendo “Possiamo ingaggiarlo? Vi va bene? Avete detto no a Bob Odenkirk, vi va bene questo?”. Ci ho impiegato un po’ di tempo, ma alla fine mi dissero di sì. Gli offrimmo la parte e lui e ricevemmo un feedback che non ci aspettavamo, non voleva prendere parte al film. Al che “Non vuole partecipare? Ma ha anche fatto l’audizione!”. E così decisi di chiamare questo tizio per parlarci e dirgli quanto cavolo era bravo. Lo chiamo e gli dico “Hey, sono Adam”, “Ciao Adam, dimmi”, “Ho visto il tuo video, sei grandioso amico, ma mi hanno detto che non vuoi partecipare al film”, “Awww, grazie amico”, “Insomma, lo vuoi fare?”, “Oh, non posso”, “E perché no?”, “È solo che non voglio”, “Sei sicuro? Guarda che ci divertiremo, mi piaci davvero”, “Lo so!”.