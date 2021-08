, leggenda delle arti marziali e attore giapponese si è spento all’età di 82 anni a causa di complicazioni da COVID-19. Lo ha confermato il suo agente a Variety

Durante la sua carriera ha partecipato anche ad alcuni progetti hollywoodiani come The Fast and the Furious: Tokyo Drift, anche se probabilmente il suo ruolo più iconico nel cinema occidentale è quello di Hattori Hanzo nei film di Kill Bill firmati da Quentin tarantino.

Nato a Fukuoka, in Giappone, nel 1939, Chiba (nome di battesimo Sadaho Maeda) ha iniziato a studiare arti marziali mentre frequentava la Nippon Sports Science University nel 1957. Ha studiato con il maestro di karate Masutatsu “Mas” Oyama ottenendo la cintura nera di primo grado nel 1965. In seguito ha interpretato Oyama nella trilogia di film Champion of Death, Karate Bearfighter e Karate for Life a fine anni ’70. Nel 1984 ottenne la cintura nera di quarto grado. Tra le discipline in cui ha ottenuto la cintura appena nominata troviamo ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo e goju-ryu karate.

Iniziò la sua carriera televisiva e cinematografica nel 1960, con il nome d’arte Shinichi Chiba. I suoi primi ruoli al cinema furono in una serie di thriller polizieschi diretti dal regista giapponese Kinji Fukasaku, con cui collaborò anche nel film fantascientifico Invasion of the Neptune Men.

Recitò anche in Karate Kiba, film sulle arti marziali del 1973 e nel 1974 in The Street Fighter, film che venne distribuito anche in America dalla New Line Cinema.

Tra gli altri titoli a cui ha preso parte citiamo The Bullet Train, The Storm Riders, Karate Warriors, Doberman Cop, Shogun’s Samurai e G.I. Samurai.