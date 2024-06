Donald Sutherland, che nel 2017 era stato celebrato con l’Oscar alla carriera, è morto all’età di 88 anni a Miami, dopo una lunga malattia.

La famiglia ha confermato la triste notizia tramite un portavoce di CAA.

La carriera di Sutherland era iniziata negli anni ’60 in occasione del film italiano Il castello dei morti vivi, venendo poi scelto per altri progetti horror, e ottenendo i primi successi internazionali grazie a lungometraggi come Quella sporca dozzina di Robert Aldrich e M*A*S*H firmato da Robert Altman.

La star del cinema ha avuto un rapporto speciale anche con il cinema italiano, recitando in cult come Il Casanova di Federico Fellini o Novecento di Bernardo Bertolucci.

Tra i suoi film più famosi ci sono anche A Venezia… un dicembre rosso shocking, Animal House, Terrore dallo spazio profondo, Gente Comune di Robert Redford, JFK – Un caso ancora aperto diretto da Oliver Stone, Rivelazioni accanto a Michael Douglas, Virus Letale, e Instinct – Istinto primordiale con star Anthony Hopkins.

Negli anni 2000 sono stati tanti i progetti che lo hanno visto protagonista: da Space Cowboys di Clint Eastwood a Piazza delle Cinque Lune di Renzo Martinelli, senza dimenticare Ritorno a Cold Mountain, Lord of War, Reign Over Me, Orgoglio e pregiudizio, la serie Dirty Sexy Money, e la saga di Hunger Games che lo ha fatto conoscere anche agli spettatori più giovani nel ruolo di Coriolanus Snow.

