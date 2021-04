La serie cinematografica diè pronta ad espandersi con un prequel e un sequel.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato la prima locandina di After 3, il terzo film della saga tratto dal romanzo di Anna Todd intitolato After We Fell, che nel nostro paese è uscito in due parti: Come mondi lontani e Anime perdute.

Il secondo film è stato uno dei pochi successi dell’annata cinematografica 2020, raggiungendo i 47 milioni di dollari in tutto il mondo (il primo film ne fece 69). Nel nostro paese la pellicola è uscita il 2 settembre 2020 ed è riuscita ad arrivare a ben 4 milioni di euro, quando il primo film nel 2019 ne aveva incassati 6 (senza la pandemia è possibile che questo seguito avrebbe superato il predecessore).

Il terzo film arriverà a fine anno diretto da Castille Landon, che sta già montando il quarto episodio essendo stato girato in contemporanea con il terzo. Visto il budget estremamente ridotto e i risultati più che positivi, Landon tornerà a dirigere (e a scrivere) altri due film per il franchise, un prequel e un sequel.

Il primo si concentrerà su Hardin (interpretato nei film principali da Hero Fiennes-Tiffin) da giovane, qui alla sua prima esperienza amorosa. Il sequel invece sarà ambientato molti anni dopo e ruoterà attorno ai figli dei protagonisti, Emery e Auden, che faranno i conti con la crescita cercando di evitare gli errori dei propri genitori.

Il terzo film uscirà quest’anno nelle sale cinematografiche, e viene presentato così nella sinossi:

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

Scritto da Sharon Soboil e diretto da Castille Landon, il film vede tra i protagonisti Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer e Mira Sorvino.