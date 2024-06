Secondo quanto riportato da Empire e dall’Hollywood Reporter Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg sarebbero e entrati a far parte del cast di After the Hunt, nuovo progetto diretto da Luca Guadagnino.

After the Hunt è un thriller prodotto da Imagine Entertainment per Amazon MGM che vedrà Julia Roberts come protagonista. Il film segue una professoressa del college che si ritrova davanti a un bivio professionale e personale quando uno degli allievi muove delle accuse nei confronti di uno dei suoi colleghi. Scoprirà che un segreto oscuro del suo passato minaccia di venire alla luce.

Alla sceneggiatura ci sarà Nora Garrett.

