La Funimation ha realizzato e sta per mettere in commercio una riproduzione in edizione limitata dell’iconica giacca in pelle rossa di Kaneda vista sia nel manga che nel film didi Katsuhiro Otomo.

Carlo Levy, Alessandro Tombetta e Stefan Henzgen hanno dato vita a questo prodotto su licenza in pelle rossa che sarà messo in vendita a partire dal 13 luglio. Il costo sarà di $450 e saranno disponibili solamente 300 esemplari.

Potete vedere tutte le immagini del capo cliccando sulla foto qua sotto:

Ricordiamo che il regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok) stava per realizzare un adattamento live action proprio dell’opera di Katsuhiro Otomo.

Il film è già ritornato nelle sale (anche italiane) nel 2013 in versione digitale 2K in occasione del suo 25° anniversario grazie a Nexo Digital e Dynit.

Ecco la sinossi ufficiale dell’opera animata:

Dopo la terza Guerra Mondiale, Tokio è una città devastata dal conflitto. La polizia, decisamente ottusa e brutale, conduce una lotta senza quartiere contro bande di adolescenti che seminano violenza nelle strade. Tetsuo, un violento motociclista, viene catturato ed usato dai politici per la conquista del pianeta.

Cosa ne pensate di questa replica dell’iconica giacca di Kaneda? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: GeekTyrant