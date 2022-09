Alan Rickman: nei diari la reazione alla terribile notizia della morte di Natasha Richardson, moglie di Liam Neeson

Come abbiamo visto, è in arrivo il libro intitolato The Diaries of Alan Rickman, che raccoglierà i 27 volumi manoscritti nel corso di più di 25 anni con i pensieri dell’attore sulla sua carriera e la sua vita. Dopo la parte dedicata a Harry Potter, il Guardian ha pubblicato ulteriori estratti dai diari, inclusi alcuni commenti su Natasha Richardson, attrice britannica moglie di Liam Neeson che morì all’età di 45 anni a causa di un incidente in montagna.

Vi riportiamo alcuni estratti a seguire:

2001 18:30 – Appuntamento con Liam [Neeson] e Natasha [Richardson, sua moglie]. Due ore di auto fuori città verso la loro dimora gloriosa, e cena con John [Benjamin] Hickey & Jennifer [Carpenter] di The Crucible più Meryl… parlo di Streep. Che risulta essere divertente e pettegola. Ma è dura… chi altro assomiglia a Meryl Strep? Impossibile non ricambiarle lo sguardo. 2009 17 marzo

Oggi è uno dei giorni più tristi e surreali in assoluto. Chiamata di prima mattina da Ralph Fiennes a New York – da lui erano le sette – con “notizie terribili”. Natasha [Richardson] è caduta mentre sciava in Canada. Si pensava stesse bene, ma poi è crollata a terra. Hanno dichiarato la morte cerebrale e Liam è in volo per portarla a casa in modo che la gente possa dirle addio. Tutto qua. Tutto in un solo, semplice, sconvolto sospiro. Attaccata la cornetta sarò rimasto seduto per un’ora, per poi vagare per casa senza una meta. Ho lasciato un messaggio a Liam e ho trascorso il giorno a rispondere al telefono e ad annullare gli appuntamenti. Completamente stordito. È assolutamente incredibile. Quella ragazza senza paragoni, la persona più accogliente al mondo. La sua vita, i suoi giorni, ogni singolo minuto al suo posto, fitto. Energia, fascino, talento, furia, compassione, generosità, ego, gaudio, fumo, intelligenza, saggezza, sarcasmo, divertimento, velocità, onestà, vulnerabilità, gusto, improvvisazione, ordine. Nel bel mezzo della risata più fragorosa sapeva come dovessero andare le cose. Tranne questa.

Con un’introduzione di Emma Thompson, Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman sarà disponibile a partire dal 18 ottobre edito da Henry Holt & Co, mentre non è stata ancora annunciata una eventuale data di pubblicazione italiana.