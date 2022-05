Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter il regista(Gods of Egypt, Io, Robot, Il Corvo) dirigerà prossimamente un thriller/horror intitolato

Descritto come un “macabro sogno di vendetta e horror gotico”, il lungometraggio sarà ambientato in Regno Unito negli anni ’30, un periodo in cui le donne erano sfruttate ed emarginate. Seguirà le vicende della novella sposa Alice che si imbatte in Isla, una sua doppelganger la cui esistenza è un mistero ammantato da una storia sanguinosa in un infernale contesto notturno e soprannaturale.

Con un budget di 35 milioni di dollari, il film entrerà in produzione in Australia tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. La sceneggiatura originale è stata scritta dallo stesso Proyas. Tra le ispirazioni per il film troviamo principalmente horror britannici degli anni ’60/’70, tra leggendari titoli come Suspense (The Innocents), film del 1961 e Dopo la vita (The Legend of Hell House), film del 1973.

