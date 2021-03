C’è molta attesa per, il nuovo film “vichingo” di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) che vede nel cast

Nel corso di una chiacchierata con il magazine musicale NME, Ralph Ineson (The Witch, Il Trono di spade) ha avuto la possibilità di parlare brevemente della pellicola e di scendere un po’ più nel dettaglio circa la trasformazione di Alexander Skarsgård in autentica bestia feroce.

È un film enorme. Ho visto un montaggio di circa quattro minuti di roba che hanno girato e sono rimasto sconvolto. Questo matrimonio fra l’immaginazione di Rob Eggers e il folklore vichingo… santa miseria.

Poi, descrivendo una scena specifica di The Northman che vede come protagonista proprio Alexander Skarsgård, spiega:

Alexander Skarsgård sembra una bestia assoluta. C’è una scena in cui batte in battaglia quest’altro tizio, si piega su di lui, gli strappa la gola a morsi, comincia a urlare agli dei strappandosi la maglia e pensi “Mio Dio, questo non è un bodybuilder che fa una scena, è un vero e proprio attore”. Per questa parte sì è trasformato in un vero e proprio mostro, c’è stato un incredibile tasso di dedizione. A essere onesti, credo che sarò una specie di capolavoro.

Scritto da Eggers e dal poeta islandese e scrittore Sjón, Northman è descritto come una storia ambientata in Islanda all’inizio del 10° secolo che ruota attorno a un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre.

Il nuovo film del regista di The Witch e The Lighthouse ha per protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers The Witch, così come Hereditary: Le radici del male e Midsommar di Ari Aster, figurerà come produttore.

Anya Taylor-Joy e Robert Eggers avevano già collaborato insieme per The Witch, mentre Willem Dafoe è stato il co-protagonista del secondo lungometraggio del regista, The Lighthouse, uscito direttamente in home video in Italia.

Quanto attendete The Northman, la nuova opera di Robert Eggers? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!