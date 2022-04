, la nuova pellicola di Robert Eggers, è da oggi nei cinema e anche se ancora molti e molte di voi devono, ovviamente, ancora vederlo, appare già chiaro dai materiali promozionali che la forma fisica dinel lungometraggio è davvero invidiabile.

Nel corso di un’intervista con Empire, Alexander Skarsgård ha parlato degli allenamenti ai quali si è sottoposto per recitare nei panni di Amleth in The Northman. L’attore spiega che, normalmente, non si sottopone a diete o allenamenti particolari: si tratta di una prassi adottata, in precedenza, solo durante la preparazione di The legend of Tarzan.

Poi, nello specifico del kolossal vichingo di Robert Eggers, spiega:

Quando sei un attore, sei viziato dallo studio. Hai un sacco di aiuto. Lo studio ti mette a disposizione i migliori allenatori, i migliori nutrizionisti e il miglior piano di lavoro. Organizzano tutto loro, quindi non devi fare molto. Ti dicono cosa fare e quando devi farlo. Chiaramente, devi lavorare un po’ anche tu. Ma con The Northman ero davvero emozionato al pensiero di mettermi al lavoro dopo anni di pre-produzione, pianificazione e di chiacchierate con Rob circa il personaggio e la storia. Ci sono mesi, se non addirittura anni, di preparazione in tal senso. Ma per me, come attore, il momento in cui cominci ad allenarti è quello in cui parte davvero la preproduzione del film. Quello in cui sei davvero pronto. Ero molto emozionato e motivato all’idea di cominciare effettivamente questo viaggio mettendo su del peso. Mi pareva importante. Il nome del mio personaggio, quando è un feroce berserk all’inizio del film è “Bjorn Ulfur”. Che significa Orso Lupo. C’è un scena, all’inizio del film, in cui si trasforma: perde la sua forma umana e diventa il suo spirito animale, che è un ibrido fra un orso e un lupo. Ero un po’ troppo esile per quel personaggio, mi pareva avesse senso mettere su massa ed essere più simile a un orso, anche nella postura, non solo nella stazza.

